Robot da Vinci już pracuje w Szpitalu Wojskowym [ZDJĘCIA]

Pierwsze zabiegi przy jego pomocy przeprowadził w ostatnich dniach zespół urologów. System trafił do placówki jesienią ubiegłego roku.

Przez około trzy miesiące szkoliły się na nim trzy zespoły zabiegowe. Zespół urologów kierowany przez prof. dr hab. Zbigniewa Ziętka przeszedł także certyfikację w specjalnym ośrodku szkoleniowym producenta systemu da Vinci w Szwajcarii.







Dlatego mógł on przystąpić do pierwszego zabiegu operacyjnego w Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. Był to zabieg usunięcie prostaty.

W najbliższych dniach przewidziane są kolejne operacje zespołu urologów a jeszcze w marcu z wykorzystaniem systemu Da Vinci będą wykonywać zabiegi chirurdzy - wkrótce zespół przejdzie certyfikację.







***



Robot DaVinci, który posiada 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie to system najnowszej, czwartej generacji - da Vinci X. Jest zaawansowanym systemem robotycznym, wykorzystywanym do przeprowadzania zabiegów chirurgii małoinwazyjnej m.in. w obszarze urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej.





Charakteryzuje się wyjątkową precyzją oraz małą inwazyjnością zabiegów, co skutkuje wysoką efektywnością operacji i znacznym ograniczeniem ryzyka powikłań pooperacyjnych.





Składa się z trzech części: konsoli chirurgicznej przy której chirurg steruje pracą robota, wózka wizyjnego zapewniającego obrazowanie 3D w jakości HD z możliwością modulowania głębi obrazu pola operacyjnego oraz robota właściwego, mającego cztery ramiona. Roboty da Vinci są używane w szpitalach na całym świecie.





Zakup urządzenia za prawie 10 mln zł sfinansowano z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej (ok. 9,2 mln zł) i środków własnych szpitala.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Docelowo będą cztery zespoły wykonujące zabiegu przy użyciu systemu da Vinci - dwa urologiczne i dwa zespoły chirurgów.