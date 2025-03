Samochody łamią przepisy i rozjeżdżają alejkę w szczecińskim parku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Notorycznie rozjeżdżana przez samochody mimo zakazu wjazdu. Chodzi o alejkę w Parku im. Fryderyka Chopina w Szczecinie, która łączy ulicę Wiosny Ludów z ul. Judyma.

Dopuszczone do poruszania się po niej są tylko samochody budowy, ale wiele osób nie szanuje przepisów, dowożąc swoje dzieci do pobliskich szkół, bo jest krócej.Fakt ten denerwuje okolicznych mieszkańców, którzy od dłuższego czasu zmagają się z problemem samochodów jeżdżących po parku.- To mocno przeszkadza, taki ruch samochodów. - W dalszym ciągu samochody przejeżdżają, nieuprawnione do tego przejazdu. - To jest tak naprawdę kompleks naturalny, leśny, prawie że park. Takich miejsc już jest coraz mniej w centrum miasta. Jest rozjeżdżany przez samochody. Znak nie działa. - Idealnym rozwiązaniem jest ustawienie szlabanu, który byłby obsługiwany przez kierownika budowy - mówią mieszkańcy.Skoro znak nie działa, trzeba szukać innych rozwiązań - mówi szczeciński radny Andrzej Radziwinowicz.- Zaproponowałam w mojej ostatniej interpelacji, aby przede wszystkim zwiększyć kontrolę straży miejskiej, która ma być taka powiedzmy pokazowa. Kilka mandatów mam nadzieję nauczyłoby ludzi szanować przepisy. Oprócz tego pytam o możliwość instalacji szlabanów w tym miejscu, do obsługi przez kierownika budowy - mówi Radziwinowicz.Czekamy na odpowiedź miasta w tej sprawie. Do tematu będziemy wracać.Zwolnieni z przestrzegania znaku zakazu wjazdu - oprócz pojazdów budowy - są rodzice dowożący osoby niepełnosprawne do pobliskiego ośrodka, za okazaniem legitymacji.