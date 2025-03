Nabrzeże Zbożowe obsłuży statki o większym zanurzeniu

Nabrzeże Zbożowe w szczecińskim porcie przyjmie statki o większym zanurzeniu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nabrzeże Zbożowe w szczecińskim porcie przyjmie statki o większym zanurzeniu. Zakończyły się tam prace budowlane.

Dno przy nabrzeżu dostosowano do głębokości toru wodnego, czyli do 12,5 metra. Zwiększy to możliwości przeładunkowe portu.



- I - przede wszystkim - dostosowane do głębokości toru wodnego, czyli do zanurzenia tych największych statków, które na torze wodnym ze Świnoujścia do Szczecina mogą się pojawić, mogą wpłynąć do naszego portu - zapowiada Weronika Gocłowska, rzeczniczka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



Koszt inwestycji to prawie 15 milionów złotych.



