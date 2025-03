Mimo remontu dachu Floating Arena będzie czynna również w wakacje [ZDJĘCIA]

Dobra wiadomość dla użytkowników szczecińskiej Floating Areny. W trakcie tegorocznych wakacji nie będzie tzw. "przerwy technologicznej".

Edycja tekstu: Michał Król

Oznacza to, że planowany na wakacje drugi etap remontu dachu basenu nie spowoduje jego zamknięcia - zapowiedział Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.- Nie będziemy zamykać basenu, tylko będzie on otwarty. Będzie to robione podczas pływania, normalnego użytkowania przez użytkowników naszego basenu. Natomiast dach będzie remontowany od zewnątrz - mówi Lipiński.Karol Lipiński zapowiedział także szybkie otwarcie kolejnych, nieczynnych dziś stref Floating Areny.- Przygotowujemy w tej chwili do otwarcia siłowni i sauny. To będzie następny etap otwierania kolejnych naszych obiektów. Myślę, że na dniach pójdzie informacja, kiedy ta część Floating Areny zostanie otwarta. Natomiast jeżeli chodzi o odnowę biologiczną, planujemy otworzyć ją w tym roku - mówi dyrektor MOSRiR w Szczecinie.Planowany na okres wakacji drugi etap remontu dachu kosztować będzie ponad 3 miliony złotych.