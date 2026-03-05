Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zapowiedź obchodów 81. rocznicy walk o Kołobrzeg

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W Kołobrzegu trwają ostatnie przygotowania do obchodów 81. rocznicy walk o miasto i zaślubin Polski z morzem. Już na najbliższy weekend zaplanowano pierwsze wydarzenia.
O historyczną treść obchodów dba Muzeum Oręża Polskiego, które organizuje trzydniową konferencję naukową poświęconą 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Jej zwieńczeniem będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej zaślubin z morzem.

- Przy ulicy Zachodniej w Kołobrzegu; to miejsce do tej pory nie było upamiętnione, tak samo jak walki 16. Pułku Piechoty - zapowiada dr Robert Dziemba.

18 marca, czyli w rocznicę zakończenia bitwy o Kołobrzeg ulicami miasta przejdzie Pokoleniowa Sztafeta Pamięci. Piotr Leszmann odpowiedzialny za tę inicjatywę zaprasza na żywą lekcję historii w terenie.

- Będziemy szli na kolorowo, to znaczy na biało-czerwono. Będzie rys historyczny i będą z nami rekonstruktorzy - poinformował.

Bój o Kołobrzeg jest uznawany za największą w dziejach, wyłączając Powstanie Warszawskie, bitwę miejską z udziałem polskich oddziałów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

