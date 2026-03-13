"Pyrzycka Szybka Dycha". Pobiegnie ponad tysiąc osób

Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]

Po raz dziesiąty odbędzie się "Pyrzycka Szybka Dycha". 22 marca na starcie biegu stanie ponad tysiąc uczestniczek i uczestników, a na trasie "Biegu Smoka" zobaczymy ponad 300 dzieci.

Jak mówi Marzena Podzińska - burmistrz Pyrzyc, "Szybka Dycha" to wizytówka tego miasta i impreza z wyjątkową atmosferą. - Ja nie spodziewałam się, że ta "Pyrzycka Szybka Dycha" będzie tak popularna, co mnie ogromnie cieszy, bo przyjeżdża do nas bardzo, bardzo wielu zawodników z rodzinami, to dla nas też promocja miasta - przyznaje Podzińska.



- Do wyboru są dwa dystanse, a decyzję o tym, który z nich pokonać, można podjąć nawet na trasie mówi Marcin Paprocki, dyrektor biegu. - Osoby zapisywały się do biegu i miały do dyspozycji dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów. I do samego końca mogą same zdecydować, czy pobiegną na 5, czy pobiegną na 10. Ta elastyczność jest bardzo fajna i bardzo atrakcyjna dla biegacza.



Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych. Dla nich odbędzie się kolorowy "Bieg Smoka" na dystansie 100 metrów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski