Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

"Pyrzycka Szybka Dycha". Pobiegnie ponad tysiąc osób

Region Sebastian Roszkowski

Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]
Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]
Po raz dziesiąty odbędzie się "Pyrzycka Szybka Dycha". 22 marca na starcie biegu stanie ponad tysiąc uczestniczek i uczestników, a na trasie "Biegu Smoka" zobaczymy ponad 300 dzieci.
Jak mówi Marzena Podzińska - burmistrz Pyrzyc, "Szybka Dycha" to wizytówka tego miasta i impreza z wyjątkową atmosferą. - Ja nie spodziewałam się, że ta "Pyrzycka Szybka Dycha" będzie tak popularna, co mnie ogromnie cieszy, bo przyjeżdża do nas bardzo, bardzo wielu zawodników z rodzinami, to dla nas też promocja miasta - przyznaje Podzińska.

- Do wyboru są dwa dystanse, a decyzję o tym, który z nich pokonać, można podjąć nawet na trasie mówi Marcin Paprocki, dyrektor biegu. - Osoby zapisywały się do biegu i miały do dyspozycji dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów. I do samego końca mogą same zdecydować, czy pobiegną na 5, czy pobiegną na 10. Ta elastyczność jest bardzo fajna i bardzo atrakcyjna dla biegacza.

Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych. Dla nich odbędzie się kolorowy "Bieg Smoka" na dystansie 100 metrów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Sebastiana Roszkowskiego [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty