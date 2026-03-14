Tak Teatr Współczesny widzieli inni... Projekty które były blisko wygranej [WIZUALIZACJE]

13 marca 2026 roku poznaliśmy wyniki jednoetapowego, realizacyjnego konkursu na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego na Łasztowni w Szczecinie. Konkurs w imieniu Gminy Miasto Szczecin organizowała Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie we współpracy z SARP Oddział Szczecin.

Na konkurs zgłosiło się 140 uczestników, do złożenia prac zaproszono 129 pracowni.





Spośród 43 nadesłanych prac, podczas trzech dni obrad sąd konkursowy w składzie:

Szczepan Wroński — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa

Renato Rizzi — Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego, Włochy

Piotr Śmierzewski — Sędzia Referent, SARP Oddział Szczecin

Jacek Lenart — SARP Oddział Szczecin

Tomasz Maksymiuk — SARP Oddział Szczecin

Paweł Balcer — Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Marek Koguciuk — Architekt Miasta Szczecina

Mirosław Gawęda — Dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie

Michał Buszewicz — Dyrektor Artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie

Angelika Szerniewicz-Kwas — Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecina

Jakub Gołębiewski — sędzia rezerwowy, SARP Oddział Szczecin

Paweł Magda — sędzia rezerwowy, Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Michał Czeszejko — bez prawa głosu

Monika Lemańska — bez prawa głosu

Anna Pazdur-Czarnowska — sekretarza konkursu ze strony SARP

Klaudia Czarnecka — sekretarza konkursu ze strony SIM

wyłonił laureatów. Przyznano trzy nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia.





I Nagrodę zdobyła pracownia SAAW, II Nagrodę przyznano zespołowi NM Architekci, a III — Heinle, Wischer und Partner. Wyróżnienia zdobyły pracownie OVO Grąbczewscy Architekci, Atelier Tektura i Kruszewski Architekci.





Celem konkursu było stworzenie nowej ikony miasta poprzez kreację unikatowej i oryginalnej formy architektonicznej i jej otoczenia, tuż przy rzece Odrze. Obiekt, zgodnie z założeniami organizatorów konkursu, ma być otwarty na miasto i stać się impulsem do dalszego rozwoju szczecińskiej Łasztowni.