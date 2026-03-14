Tak Teatr Współczesny widzieli inni... Projekty które były blisko wygranej [WIZUALIZACJE]

źródło: https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs-wyniki/konkurs-teatr-wspolczesny-szczecin,41392.html
źródło: https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs-wyniki/konkurs-teatr-wspolczesny-szczecin,41392.html
źródło: https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs-wyniki/konkurs-teatr-wspolczesny-szczecin,41392.html
źródło: https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs-wyniki/konkurs-teatr-wspolczesny-szczecin,41392.html
13 marca 2026 roku poznaliśmy wyniki jednoetapowego, realizacyjnego konkursu na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego na Łasztowni w Szczecinie. Konkurs w imieniu Gminy Miasto Szczecin organizowała Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie we współpracy z SARP Oddział Szczecin.
Na konkurs zgłosiło się 140 uczestników, do złożenia prac zaproszono 129 pracowni.
Spośród 43 nadesłanych prac, podczas trzech dni obrad sąd konkursowy w składzie:
- Szczepan Wroński — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa
- Renato Rizzi — Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego, Włochy
- Piotr Śmierzewski — Sędzia Referent, SARP Oddział Szczecin
- Jacek Lenart — SARP Oddział Szczecin
- Tomasz Maksymiuk — SARP Oddział Szczecin
- Paweł Balcer — Szczecińskie Inwestycje Miejskie
- Marek Koguciuk — Architekt Miasta Szczecina
- Mirosław Gawęda — Dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie
- Michał Buszewicz — Dyrektor Artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie
- Angelika Szerniewicz-Kwas — Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecina
- Jakub Gołębiewski — sędzia rezerwowy, SARP Oddział Szczecin
- Paweł Magda — sędzia rezerwowy, Szczecińskie Inwestycje Miejskie
- Michał Czeszejko — bez prawa głosu
- Monika Lemańska — bez prawa głosu
Sekretarze konkursu:
- Anna Pazdur-Czarnowska — sekretarza konkursu ze strony SARP
- Klaudia Czarnecka — sekretarza konkursu ze strony SIM
wyłonił laureatów. Przyznano trzy nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia.
I Nagrodę zdobyła pracownia SAAW, II Nagrodę przyznano zespołowi NM Architekci, a III — Heinle, Wischer und Partner. Wyróżnienia zdobyły pracownie OVO Grąbczewscy Architekci, Atelier Tektura i Kruszewski Architekci.
Edycja tekstu: Jacek Rujna