Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Tak Teatr Współczesny widzieli inni... Projekty które były blisko wygranej [WIZUALIZACJE]

Region Jacek Rujna

źródło: https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs-wyniki/konkurs-teatr-wspolczesny-szczecin,41392.html
13 marca 2026 roku poznaliśmy wyniki jednoetapowego, realizacyjnego konkursu na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego na Łasztowni w Szczecinie. Konkurs w imieniu Gminy Miasto Szczecin organizowała Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie we współpracy z SARP Oddział Szczecin.
Celem konkursu było stworzenie nowej ikony miasta poprzez kreację unikatowej i oryginalnej formy architektonicznej i jej otoczenia, tuż przy rzece Odrze. Obiekt, zgodnie z założeniami organizatorów konkursu, ma być otwarty na miasto i stać się impulsem do dalszego rozwoju szczecińskiej Łasztowni.

Na konkurs zgłosiło się 140 uczestników, do złożenia prac zaproszono 129 pracowni.

Spośród 43 nadesłanych prac, podczas trzech dni obrad sąd konkursowy w składzie:
  • Szczepan Wroński — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa
  • Renato Rizzi — Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego, Włochy
  • Piotr Śmierzewski — Sędzia Referent, SARP Oddział Szczecin
  • Jacek Lenart — SARP Oddział Szczecin
  • Tomasz Maksymiuk — SARP Oddział Szczecin
  • Paweł Balcer — Szczecińskie Inwestycje Miejskie
  • Marek Koguciuk — Architekt Miasta Szczecina
  • Mirosław Gawęda — Dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie
  • Michał Buszewicz — Dyrektor Artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie
  • Angelika Szerniewicz-Kwas — Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecina
  • Jakub Gołębiewski — sędzia rezerwowy, SARP Oddział Szczecin
  • Paweł Magda — sędzia rezerwowy, Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Asystenci Sędziego Referenta:
  • Michał Czeszejko — bez prawa głosu
  • Monika Lemańska — bez prawa głosu

Sekretarze konkursu:
  • Anna Pazdur-Czarnowska — sekretarza konkursu ze strony SARP
  • Klaudia Czarnecka — sekretarza konkursu ze strony SIM
wyłonił laureatów. Przyznano trzy nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia.

I Nagrodę zdobyła pracownia SAAW, II Nagrodę przyznano zespołowi NM Architekci, a III — Heinle, Wischer und Partner. Wyróżnienia zdobyły pracownie OVO Grąbczewscy Architekci, Atelier Tektura i Kruszewski Architekci.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Akcja Karmnik na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
Daniel Jacewicz
Dariusz Doskocz
Marcin Łapeciński
Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]

Najnowsze podcasty