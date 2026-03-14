Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

"Porozmawiajmy o polskich owcach i polskiej wełnie..."

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wydarzenie wpisuje się w globalny trend "slow fashion" oraz powrót do naturalnego rękodzieła. Mowa o spotkaniu w ramach "Projektu Polska Wełna", które odbyło się w filii nr 7 Biblioteki Miejskiej w Szczecinie.
Dr Ewa Rozkosz z "Projektu Polska Wełna" poinformowała, że każdego roku w polskich owczarniach wytwarza się około tysiąc ton wełny.

- Ta wełna bardzo często ląduje w big bagach, jest bardzo niedocenianym surowcem, a jej sytuacja wyglądała inaczej jeszcze 30-40 lat temu, gdzie wytwarzaliśmy każdego roku ponad 17 tysięcy ton - mówiła Rozkosz.

- Ta wełna jest polska i ekologiczna i to są jej największe plusy - dodał Maksymilian Perzyński z „Owce w Polsce”.

- Ta rzemieślnicza wełna, która ma jeszcze w sobie trochę lanoliny, ma doskonałe właściwości prozdrowotne dla naszej skóry. Wbrew pozorom wcale nie uczula, dlatego powinna się odnajdywać właśnie w naszych szafach - tłumaczył Perzyński.

Uczestnicy spotkania alarmowali, że z roku na rok wełna staje się materiałem zapomnianym i wypieranym przez włókna sztuczne.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Akcja Karmnik na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
Daniel Jacewicz
Dariusz Doskocz
Marcin Łapeciński
Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]

Najnowsze podcasty