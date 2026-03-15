Niedziela Laetare w Kościele katolickim

Radość w Wielkim Poście - tak dzieje się w Kościele Rzymskokatolickim właśnie w Niedzielę Laetare. źródło: https://parafia.swidwin.pl/asp/niedziela--laetare-niedziela-radosci,33,artykul,1,983

To czwarta Niedziela Wielkiego Postu, która przypada w środku tego okresu.



- Kościół przypomina nam, że czas pokuty i nawrócenia prowadzi nas na chwilę do momentu radości. I chociaż nadal jesteśmy w drodze do Wielkanocy, to już teraz pojawia się zapowiedź zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią - mówi ks. Jakub Rogowski.



Dziś kapłan ubiera różowy ornat - tłumaczy ks. Jakub Rogowski.



- Jest on sam w sobie połączeniem dwóch kolorów: fioletowego, który oznacza w liturgii pokutę i nawrócenie oraz białego, który symbolizuje dla nas radość, światło i przede wszystkim zmartwychwstanie - wyjaśniał.



Katolicy w tym roku Wielkanoc świętują 5 kwietnia.



Edycja tekstu: Jacek Rujna