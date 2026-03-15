Pokaz mody pod dźwigozaurami, sesja na dachu MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fryzury, makijaż i widowiskowa sesja na dachu Morskiego Centrum Nauki. Szczecinianki wzięły udział w projekcie Tryptyk Feniksa, którego celem był rozwój i poszukiwanie piękna.
Kobiety przeszły przez warsztaty z autoprezentacji, makijażu, tańca i stylizacji. Zwieńczeniem projektu był pokaz mody pod dźwigozaurami.

- Jestem do tej pory pod dużym wrażeniem, a jeszcze nie wiem, co mnie czeka. - Tak emocjonujący, łącznie z fioletowym dywanem, czerwonym dywanem, pozowaniem i teraz będzie taniec na dachu statku. Także nie wiem, co jeszcze dalej nas będzie czekać. - Miałyśmy przygotowane fryzury oraz makijaże. I do tego każda z nas otrzymała suknię. - Mamy tą kobiecą iskierkę w sobie. Pokazuje to, że my tak potrafimy się otworzyć, potrafimy być ważne. I co jest piękne w tym wszystkim, to to, że ktoś to zauważy - to opinie kobiet uczestniczących w projekcie.

- Nasze panie biorą udział w dofinansowanym projekcie, przychodzą ze swoimi problemami, ze swoją historią, przepracowują ją tak naprawdę solidnie przez te trzy dni -mówi Bernadetta Kowalczyk, koordynatorka projektu, która odpowiada za część mentoringowo-psychologiczną.

Kolejna edycja projektu planowana jest na początku lata tego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

