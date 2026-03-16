Nie będzie zmiany decyzji dotyczącej pomnika w Pyrzycach

Protesty i groźby nie przyniosły skutku - Pomnik Wdzięczności Armii Sowieckiej zniknie z Pyrzyc. Tak zapewnia burmistrz miasta - Marzena Podzińska.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Przypomnijmy, że przeciwko jego wyburzeniu protestowali przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Byli obecni również na sesji Rady Miasta, podczas której straszyli urzędników i radnych odpowiedzialnością karną, która miałaby grozić za likwidację monumentu. Klamka jednak zapadła - wyjaśniała w Rozmowie pod krawatemMarzena Podzińska.- Uchwała została przyjęta, więc tak, idziemy w kierunku likwidacji i posadowienia nowego pomnika, pomnika niepodległościowego, który ma nas łączyć, nie dzielić, więc myślę, że tutaj już nic nie powinno się zadziać innego - mówi Podzińska.Urzędnicy wyburzają pomnik we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.