Nie będzie zmiany decyzji dotyczącej pomnika w Pyrzycach

Protesty i groźby nie przyniosły skutku - Pomnik Wdzięczności Armii Sowieckiej zniknie z Pyrzyc. Tak zapewnia burmistrz miasta - Marzena Podzińska.
- Uchwała została przyjęta, więc tak, idziemy w kierunku likwidacji i posadowienia nowego pomnika, pomnika niepodległościowego, który ma nas łączyć, nie dzielić, więc myślę, że tutaj już nic nie powinno się zadziać innego - mówi Podzińska.
Urzędnicy wyburzają pomnik we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
