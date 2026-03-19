Nowy parkingowiec ma powstać na Osiedlu Zawadzkiego

Strefa Płatnego Parkowania. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Strefa Płatnego Parkowania. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rozbudowę miejsc postojowych na Osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie zakładają zmiany przestrzenne, które trafią pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta. Chodzi o teren tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych, znajdującego się obok Szkoły Podstawowej nr 45.
Docelowo miałby tu powstać parkingowiec wielopoziomowy - informuje zastępca prezydenta Anna Szotkowska.

- Biorąc pod uwagę parametry tej przestrzeni, efektywność inwestycji i koszty budowy jednego miejsca, to zapewne będzie to około 150-200 miejsc. Jednak ta kwestia jest tak naprawdę do rozstrzygnięcia na etapie późniejszej dokumentacji i analiz - tłumaczy Szotkowska.

Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnych zmian przestrzennych dla Osiedla Zawadzkiego podejmą radni na najbliższej sesji, która odbędzie się we wtorek 24 marca.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Docelowo miałby tu powstać parkingowiec wielopoziomowy - informuje zastępca prezydenta Anna Szotkowska.

