Plac Barnima w Gryfinie doczekał się przebudowy

Będzie przebudowa Placu Barnima w Gryfinie. Koszt prac to ponad 4,5 miliona złotych, z czego 3,5 to dofinansowanie unijne.

Plac - będący częścią historycznego układu miasta i wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków - wymaga modernizacji, która pozwoli zachować i wyeksponować jego wartości kulturowe.



Na Placu Barnima już trwają przygotowania do prac budowlanych. Wyłączono z użytkowania i ogrodzono pierwsze strefy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

