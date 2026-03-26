Prezes ORL w Szczecinie o sytuacji w ochronie zdrowia [ZDJĘCIA]

"Pacjent wciąż jest na OIOM-ie" - tak sytuację w ochronie zdrowia diagnozuje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Tymczasem część rozwiązań podana jest na tacy - na przykład tych dotyczących dostępności do lekarzy. - Trzeba byłoby zacząć od tego, żeby wyjąć ten temat z podsporu politycznego. Niestety, sądzę, że politycy nie skorzystają z tej oferty. Powinniśmy przesuwać wszystko, co możemy do ambulatorium, bo jest to tańsze i wygodniejsze dla pacjenta. O tym wszyscy mówią od 10 lat, tylko mają problemy z wdrożeniem - tłumaczył dr Bulsa.
W tym roku, deficyt w Narodowym Funduszu Zdrowia może wynieść nawet ponad 20 miliardów złotych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas