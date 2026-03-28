Działacze PiS-u alarmują ws. sytuacji w PKP Cargo [ZDJĘCIA]

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości alarmują w sprawie likwidacji zaplecza technicznego szczecińskiej "wagonówki" należącej do spółki PKP Cargo.

To strategiczny teren przy porcie, a duża część infrastruktury portu jest dziś w rękach niemieckich - dodał poseł Artur Szałabawka: - Totalny skandal. W tej chwili możemy już powiedzieć, że w trakcie, nie daj Boże, jakiegokolwiek konfliktu kolej w naszym województwie będzie obsługiwana nie wiem... przez Niemców czy Ukraińców, bo sam port już przecież wiemy przez kogo jest obsługiwany...





Autorka edycji: Joanna Chajdas

Zwolniono tu już 140 pracowników, a 25-hektarowy teren w pobliżu portu ma zostać przeznaczony na sprzedaż. Jesteśmy przerażeni tym, co tutaj się stało - komentuje poseł Marek Gróbarczyk.- Po zwolnieniu blisko 4,5 tysiąca ludzi w PKP Cargo, a tutaj zwolnieniu 140 osób i zlikwidowaniu tej wagonówki, która eksploatowała oraz remontowała. Dzisiaj to idzie całkowicie na sprzedaż - podkreśla Gróbarczyk.Zwolnienia w spółce PKP Cargo, to nie tylko lokalny problem. W 2024 roku pracę w tej firmie straciło ponad trzy i pół tysiąca osób, a w roku 2025 kolejnych prawie pół tysiąca.