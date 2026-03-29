Zmiana czasu zaburza nasz zegar biologiczny

Minionej nocy spaliśmy o godzinę krócej. To wszystko w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni.

Edycja tekstu: Michał Król

Mieszkańcy Szczecina nie są jednak przekonani do tego rozwiązania.- To bardzo niewygodnie. - Powiem w ten sposób: zostawilibyśmy to naturze, tak jak było, nie ingerowalibyśmy, bo i tak byśmy wstawali. A tak to jest więcej zamieszania z tym wszystkim niż korzyści. - Trudno mi powiedzieć, bo organizm musi się jakoś przyzwyczaić do tego. Wolałabym, żeby się nie zmieniał - mówią mieszkańcy.To zaburza nasz zegar biologiczny i potrzeba kilku dni, żeby stopniowo się przyzwyczaić - mówi profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowa konsultant medycyny rodzinnej.- Musimy trochę wcześniej kłaść się spać, starać się sobie to wyrównać, jakby zbilansować. Żeby ta długość snu pozostała taka sama, żebyśmy sobie rzeczywiście tej godziny nie zabierali. Najwięcej takiego bałaganu robi się z tego, że krócej śpimy, bo chodzimy teoretycznie spać o tej samej godzinie, ale to jest tak jakby godzina później. Wtedy ta godzina snu nam znika - mówi Mastalerz-Migas.Zaburzenia snu powodują zmęczenie, problemy z pamięcią, koncentracją i mogą przyczynić się do zaostrzenia stanów lękowych.Najbliższa zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października. Wówczas przejdziemy na czas zimowy.