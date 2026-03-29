Zmiana czasu zaburza nasz zegar biologiczny

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Minionej nocy spaliśmy o godzinę krócej. To wszystko w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni.
Mieszkańcy Szczecina nie są jednak przekonani do tego rozwiązania.

- To bardzo niewygodnie. - Powiem w ten sposób: zostawilibyśmy to naturze, tak jak było, nie ingerowalibyśmy, bo i tak byśmy wstawali. A tak to jest więcej zamieszania z tym wszystkim niż korzyści. - Trudno mi powiedzieć, bo organizm musi się jakoś przyzwyczaić do tego. Wolałabym, żeby się nie zmieniał - mówią mieszkańcy.

To zaburza nasz zegar biologiczny i potrzeba kilku dni, żeby stopniowo się przyzwyczaić - mówi profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowa konsultant medycyny rodzinnej.

- Musimy trochę wcześniej kłaść się spać, starać się sobie to wyrównać, jakby zbilansować. Żeby ta długość snu pozostała taka sama, żebyśmy sobie rzeczywiście tej godziny nie zabierali. Najwięcej takiego bałaganu robi się z tego, że krócej śpimy, bo chodzimy teoretycznie spać o tej samej godzinie, ale to jest tak jakby godzina później. Wtedy ta godzina snu nam znika - mówi Mastalerz-Migas.

Zaburzenia snu powodują zmęczenie, problemy z pamięcią, koncentracją i mogą przyczynić się do zaostrzenia stanów lękowych.

Najbliższa zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października. Wówczas przejdziemy na czas zimowy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Antoniego Stefańskiego
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

