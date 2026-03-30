Konferencja działaczy Polski 2050 i podsumowanie ich działań [ZDJĘCIA]

Polska 2050 z proeuropejskim podejściem przedstawiła plany i realizowane inwestycje w Zachodniopomorskiem.

Adam Rudawski, wojewoda i wiceprzewodniczący partii poinformował o zmianie nazwy ugrupowania na Polska 2050 RP i przedstawił działania partii w województwie.



Wśród inwestycji finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy wymienił m.in. 189 mln zł przeznaczone na modernizację Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 80 mln zł na nowoczesny sprzęt onkologiczny w Szczecińskim Szpitalu Wojewódzkim oraz 166 mln zł na przebudowę falochronu w Darłowie podkreślając rolę funduszy unijnych w rozwoju regionu.



- Mówimy o tym, żeby pokazać, że cały czas te środki europejskie działają, że cały czas jesteśmy ważnym elementem Unii Europejskiej i my jako Polska 2050 będziemy dbali o to, żeby Polska nigdy nie wystąpiła z Unii Europejskiej - zadeklarował.



Mieczysław Skawiński, przewodniczący partii w Zachodniopomorskiem, przypomniał, że Polska 2050 już ponad rok temu zgłosiła projekt ustawy "antypolexitowej", przewidujący dwustopniowe referendum w przypadku ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej.



- Na chwilę obecną wystarczy tak naprawdę zwykła większość sejmowa, ażeby rozpocząć proces wyjścia z Unii Europejskiej. To jest zbyt wielka, zbyt ważna sprawa, żeby większość posłów znajdująca się na sali sejmowej mogła decydować o takim kroku - argumentował.



Radny Piotr Kęsik wyjaśnił natomiast uchwały przyjęte w Szczecinie, w tym strefę czystego transportu, mającą ograniczyć emisję spalin w centrum miasta.



- Chciałbym z tego miejsca wszystkich zapewnić, że żadną miarą jakość życia mieszkańców się nie zmieni. Wręcz przeciwnie. Chciałbym też uspokoić restauratorów, że jeżeli wczytają się w treść tej uchwały, to nie wpłynie to negatywnie na ich biznes, na ich interesy - powiedział.



Wśród inicjatyw omawianych podczas konferencji znalazły się także projekty ustaw dotyczące pełnego finansowania zwolnień lekarskich przez ZUS, ograniczenia reklam alkoholu po godzinie 20 oraz regulacji krótkoterminowego najmu w budynkach wspólnot mieszkaniowych.



