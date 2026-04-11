Skarga na nieprzyjęcie wniosku o referendum w Nowogardzie odrzucona

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę na nieprzyjęcie wniosku o referendum w sprawie odwołania Burmistrza Nowogardu oraz Rady Miejskiej przed upływem kadencji.
WSA w uzasadnieniu podał niewystarczającą liczbę prawidłowo złożonych podpisów osób go popierających. Na 1893 - wady wykryto w 657.
Uchybienia w głównej mierze polegały na wadliwie podanych danych osobowych czy złych adresach zamieszkania. Nieprawidłowości wykryto też na podstawie błędów w podanych numerach PESEL.
Skarga dotyczyła nieprzyjęcia wniosku z 17 listopada 2025 roku o referendum w Nowogardzie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
