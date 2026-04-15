Nagroda Przyjaznego Brzegu dla Katarzyny Wolnik-Sayny z Radia Szczecin

Nasza radiowa koleżanka została wyróżniona jako "kobieta-instytucja" za pasję do żeglarstwa.

Katarzyna Wolnik-Sayna z Radia Szczecin została uhonorowana Nagrodą Przyjaznego Brzegu. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane od 2004 roku przez PTTK i Polski Związek Żeglarski dla osób i inicjatyw wspierających rozwój żeglarstwa oraz kultury morskiej.



Jak mówi, to dla niej duże zaskoczenie i szczególne wyróżnienie, bo rzadko trafia ono do osób prywatnych.



- Ta nagroda przyznawana jest przede wszystkim instytucjom. Okazało się, że dostałam ją personalnie. Może dlatego, że mam wiele działalności - oprócz Radiowej szkoły pod żaglami" - za sobą - powiedziała.



Katarzyna Wolnik-Sayna od lat zajmuje się tematyką morską w Radiu Szczecin. Jest autorką audycji "Radiowa Szkoła pod Żaglami", tworzy reportaże i projekty popularyzujące żeglarstwo. Współtworzyła m.in. "Żaglonautów" w Morskim Centrum Nauki i bierze udział w wydarzeniach oraz festiwalach związanych z kulturą morza.



