Budowa przy ul. Południowej na finiszu

Kończą się prace przy budowie zatoki do kontroli samochodów ciężarowych, przy ul. Południowej w Szczecinie.

Pozostało jeszcze układanie warstwy podbudowy bitumicznej, roboty brukarskie, a także porządkowe i wykończeniowe.



Zatoka posłuży do kontroli ciężarówek przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Będą dwa stanowiska wagowe, a także sześć miejsc postojowych dla samochodów osobowych.



Prace mają zakończyć się na początku maja. Koszt zadania to ponad 2 miliony złotych.



