Święto kawoszy i miłośników szczecińskich produktów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W szczecińskiej Enea Arenie rozpoczęło się święto wszystkich kawoszy. Na drugiej edycji Szczecin Coffee Festivalu można spróbować różnych rodzajów kawy, matchy i innych napojów, ale również wziąć udział m.in. w wykładach, warsztatach oraz strefie cuppingu i ceramiki.
- Kultura picia kawy ma się w naszym kraju coraz lepiej, co nas niezmiernie cieszy - mówi baristka Natalia Wabiak. - Mamy tutaj ziarna z Brazylii, z Hondurasu, z Etiopii. Można sobie wybrać do wyboru do koloru dosłownie, bo każda ma inny kolor. Już kilku klientów mieliśmy, na pewno ludzie przychodzą po kawkę. Miejmy nadzieję, że tylko więcej.

Równolegle można zapoznać się z wyrobami ponad trzydzieściorga laureatów festiwalu „Zrobione w Szczecinie”. Oferta jest różnorodna, bo oprócz rękodzieła są też książki, pamiątki i kosmetyki.

- Warto też posilić się czymś pysznym, jak chociażby hot dogami z tradycyjną kiełbasą jarmarczną - mówi mistrz masarski Marcin Ogar. - Kiełbasa zrobiona tutaj na miejscu rzemieślnicza, do tego świeżutka wypieczona bułka i świeża cebula, świeże ogórki, wszystko zrobione na miejscu. Nic rozmrażanego, to wszystko robi smak. Ludzie zaczynają lubić te nasze lokalne produkty i cieszą się, kiedy mogą zjeść coś lokalnego, produkowanego na miejscu i zrobionego z sercem i z pasją.

Obie imprezy będzie można odwiedzić do godziny 18:00. W niedzielę Enea Arena otworzy swoje podwoje dla mieszkańców pomiędzy 10:00 a 17:00.

Wstęp na festiwal kawy kosztuje 15 złotych, natomiast wejście na "Zrobione w Szczecinie" jest bezpłatne.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Kultura picia kawy ma się w naszym kraju coraz lepiej, co nas niezmiernie cieszy - mówi baristka Natalia Wabiak.
- Warto też posilić się czymś pysznym, jak chociażby hot dogami z tradycyjną kiełbasą jarmarczną - mówi mistrz masarski Marcin Ogar.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Święto kawoszy i miłośników szczecińskich produktów [WIDEO, ZDJĘCIA]
