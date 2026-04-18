Uznamskie Dni Literatury bez Olgi Tokarczuk

Prestiżowa nagroda bez udziału noblistki. Planowane wręczenie nagrody "Uznamskich Dni Literatury" w Świnoujściu uległo zmianie. W wydarzeniu, zabraknie przewodniczącej jury i równocześnie gwoździa programu.

Zapowiadane od tygodnia spotkanie polską noblistką Olgą Tokarczuk, odbędzie się ale bez jej udziału.Jako przewodnicząca jury "Uznamskich Dni Literatury", w sobotni wieczór laureatka Nagrody Nobla, miała wręczyć pierwszą w historii tego wydarzenia nagrodę translatorską za przekład "Lalki" Bolesława Prusa.Wydarzenie przyciągnęło uwagę kilkuset osób, które, by uczestniczyć w spotkaniu ze sławą polskiej literatury pobrały specjalne zaproszenia na to wydarzenie. Pisarka spotkanie w Świnoujściu odwołała także na początku 2020 roku.Dziś wręczenie pierwszej w historii nagrody dla tłumaczy odbędzie się bez jej udziału o godzinie 17:00.