Uznamskie Dni Literatury bez Olgi Tokarczuk

Region Joanna Maraszek

Fot. Facebook/Olga Tokarczuk
Prestiżowa nagroda bez udziału noblistki. Planowane wręczenie nagrody "Uznamskich Dni Literatury" w Świnoujściu uległo zmianie. W wydarzeniu, zabraknie przewodniczącej jury i równocześnie gwoździa programu.
Noblistka będzie gościć w Świnoujściu

Zapowiadane od tygodnia spotkanie polską noblistką Olgą Tokarczuk, odbędzie się ale bez jej udziału.

Jako przewodnicząca jury "Uznamskich Dni Literatury", w sobotni wieczór laureatka Nagrody Nobla, miała wręczyć pierwszą w historii tego wydarzenia nagrodę translatorską za przekład "Lalki" Bolesława Prusa.

Wydarzenie przyciągnęło uwagę kilkuset osób, które, by uczestniczyć w spotkaniu ze sławą polskiej literatury pobrały specjalne zaproszenia na to wydarzenie. Pisarka spotkanie w Świnoujściu odwołała także na początku 2020 roku.

Dziś wręczenie pierwszej w historii nagrody dla tłumaczy odbędzie się bez jej udziału o godzinie 17:00.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

