Najpierw deszcz, potem ochłodzenie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do Polski zaczyna napływać chłodna masa powietrza. W niedzielę i poniedziałek na zachodzie będzie intensywnie padał deszcz.

Najsilniejsze opady są prognozowane wieczorem i w nocy. - Z kolei ochłodzenie prognozowane jest w całym kraju - prognozuje rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. - Od wtorku dość silny i porwisty wiatr od zachodu. Temperatury będą spadać, jeszcze lokalnie na termometrach 14-16 stopni na zachodzie kraju. Natomiast na pozostałym obszarze od 10 do 14 stopni.



W kolejny weekend w wielu rejonach kraju temperatury mogą spaść poniżej 10 stopni.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski