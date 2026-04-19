Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Zwodowano moduł doku pływającego w Stoczni Szczecińskiej "Wulkan"

Region Tomasz Domański

Fot. Facebook/Stocznia Szczecińska "Wulkan"
Stocznia Szczecińska "Wulkan" zwodowała pierwszy moduł nowego doku pływającego. To ważny kamień milowy dla sektora morskiego w Szczecinie.
Wiceprezes spółki Mirosław Winiarski mówi Radiu Szczecin, że operacja miała swój początek wczoraj.

- Takiej wielkiej konstrukcji do tej pory nie wodowano nigdy w Szczecinie. Wieloosiowe transportery, które sprowadziliśmy z Belgii, Holandii, Francji, podniosły konstrukcję, która ważyła 3400 ton i przetransportowała na samozatopialny ponton, który dziś przy elewatorze Ewa się opuścił i spowodował, że moduł numer dwa doku pływającego pływa - tłumaczy Winiarski.

Winiarski przypomina, że budowa doku rozpoczęła się wiele lat temu.

- Dok zaczął być budowany w 2020 roku, ale perypetie, zmiany konstrukcyjne, zmiany projektowe spowodowały to, że de facto w 2025 w lipcu rozpoczęliśmy od nowa kontynuację i budowanie doku w oparciu o nowy opis techniczny - dodaje.

Wiceprezes Stoczni Szczecińskiej "Wulkan" mówi do czego posłuży dok.

- Dok pływający służy do podnoszenia statków, do zrobienia przeglądu tego, co w normalnej eksploatacji nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Każdy statek co pięć lat powinien przejść taki przegląd i wtedy otrzymuje papiery. Taki przegląd techniczny, podobnie jak my robimy z samochodami - mówi Winiarski.

Winiarski informuje, że pływający dok będzie największym tego typu obiektem na Morzu Bałtyckim.

- Ten dok będzie nominalnie miał ponad 240 metrów długości, 47 szerokości i będzie podnosił statki o wadze 24 tysiące ton - dodaje Winiarski.

Planowane zakończenie budowy przewidziane jest na połowę przyszłego roku. Dok będzie służył w Stoczni Remontowej Gryfia.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

