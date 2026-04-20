Śmierdzący problem biogazowni w regionie

Region Sebastian Wierciak

Złocieniec. Fot. Urząd Miejski w Złocieńcu
Biogazownie w Złocieńcu i Darskowie to spory kłopot. Po prostu śmierdzi – przyznała burmistrz Złocieńca w "Rozmowie pod krawatem".
Małgorzata Głodek
Małgorzata Głodek zapewniała, że zna doskonale problem i szuka rozwiązania.

Pani burmistrz razem z urzędnikami i radnymi odwiedziła obie biogazownie, otrzymała zapewnienia od PGB, czyli Polskiej Grupy Biogazowni, że prowadzone są inwestycje oraz zaplanowane są kolejne, które mają ulżyć okolicznym mieszkańcom.

- Fakt śmierdzi, w centrum miasta i na sołectwach. Najgorzej mają mieszkańcy w odległości 500-400 metrów - mówi burmistrz Złocieńca.

Studzienki odorowe są czyszczone na bieżąco, do tego montowana jest tak zwana mokra mgła, czyli antyodorowa bramka. Zapytaliśmy Małgorzatę Głodek, czy może obiecać mieszkańcom, że za rok ten problem całkowicie zniknie.

- Chciałabym tak powiedzieć, patrzymy sobie na ręce. To nie jest tak, że my wierzymy na słowo. Chcemy też z Polską Grupą Biogazową być w tak stałym kontakcie, żebyśmy w każdej możliwej sytuacji mogli przyjść na teren biogazowni - mówi Głodek.

Razem z mieszkańcami Złocieńca i Derskowa zobaczyć, co już zostało zrobione i usłyszeć o planach na dalszą walkę z uciążliwym odorem.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Edycja tekstu: Michał Król
Najczęściej czytane

  1. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od 15 kwietnia oglądane 4997 razy)
  2. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od wczoraj oglądane 3854 razy)
  3. Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WIDEO, WYKAZ ULIC]
    (od 17 kwietnia oglądane 2759 razy)
  4. Zawiadomienie do prokuratury ws. Trasy Zamkowej [ZDJĘCIA]
    (od 14 kwietnia oglądane 2625 razy)
  5. Niektórzy omijają to skrzyżowanie szerokim łukiem. Ponad dwa lata systemu
    (od 14 kwietnia oglądane 1983 razy)
radioszczecin.tv

Marsz dla Życia ponownie na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Aktywna sobota" z Festynu nad Odrą w Starych Łysogórkach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Święto kawoszy i miłośników szczecińskich produktów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WIDEO, WYKAZ ULIC]
Małgorzata Głodek
Audiobook Katarzyny Nosowskiej w Radiu Szczecin [WIDEO]

Najnowsze podcasty