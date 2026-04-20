Śmierdzący problem biogazowni w regionie

Biogazownie w Złocieńcu i Darskowie to spory kłopot. Po prostu śmierdzi – przyznała burmistrz Złocieńca w "Rozmowie pod krawatem".









Edycja tekstu: Michał Król

Małgorzata Głodek zapewniała, że zna doskonale problem i szuka rozwiązania.Pani burmistrz razem z urzędnikami i radnymi odwiedziła obie biogazownie, otrzymała zapewnienia od PGB, czyli Polskiej Grupy Biogazowni, że prowadzone są inwestycje oraz zaplanowane są kolejne, które mają ulżyć okolicznym mieszkańcom.- Fakt śmierdzi, w centrum miasta i na sołectwach. Najgorzej mają mieszkańcy w odległości 500-400 metrów - mówi burmistrz Złocieńca.Studzienki odorowe są czyszczone na bieżąco, do tego montowana jest tak zwana mokra mgła, czyli antyodorowa bramka. Zapytaliśmy Małgorzatę Głodek, czy może obiecać mieszkańcom, że za rok ten problem całkowicie zniknie.- Chciałabym tak powiedzieć, patrzymy sobie na ręce. To nie jest tak, że my wierzymy na słowo. Chcemy też z Polską Grupą Biogazową być w tak stałym kontakcie, żebyśmy w każdej możliwej sytuacji mogli przyjść na teren biogazowni - mówi Głodek.Razem z mieszkańcami Złocieńca i Derskowa zobaczyć, co już zostało zrobione i usłyszeć o planach na dalszą walkę z uciążliwym odorem.