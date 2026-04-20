Miejskie fontanny w Świnoujściu na majówkę

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujskie fontanny przechodzą lifting przed sezonem. Świnoujście rusza z wielkim odświeżaniem wodnych atrakcji, które mają działać już w czasie majówki.
Trwa wielkie odliczanie do uruchomienia miejskich fontann. - Zanim jednak popłynie z nich woda, specjaliści wymieniają oświetlenie i odnawiają konstrukcje - przyznaje Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu. - W tej chwili trwają ostatnie przeglądy, ostatnie poprawki. Roczny koszt utrzymania fontann w naszym mieście to kwota 163 tysięcy złotych.

Samorząd dobrze wie, że tego typu atrakcje, są dobrą promocją miasta.

- Wiele osób przyjeżdżających do Świnoujścia robi sobie pamiątkowe zdjęcia przy tych fontannach. Mogę zdradzić taką tajemnicę. Najbardziej fotogeniczną fontanną jest fontanna, która jest lokalizowana na miejskiej promenadzie. Ona jest szczególnie podświetlana wieczorem - dodaje Basałygo.

Woda w świnoujskich fontannach popłynie za dwa tygodnie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

