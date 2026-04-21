Powstaną nowe organy doradcze ws. szczecińskiej kultury

Zmiany w statutach dziewięciu jednostek kultury, które podlegają prezydentowi Szczecina, zostały przyjęte przez Radę Miasta.

Szersze zmiany statutowe dotyczyły Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Z jej statutu wykreślono promocję i wsparcie marketingowe miasta. To pokłosie niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wskazano w nim m.in., że "promocja jest zadaniem własnym gminy" i podmiot zewnętrzny, jakim jest agencja, nie może się tym zajmować.





Zwolennikiem tych zmian, w tym szybkiego przekazania środków finansowych innemu podmiotowi, był radny Przemysław Słowik.

Wprowadzono do nich między innymi zapisy powołujące organy doradcze, czyli zespoły konsultacyjne. Taki zespół działa od kilku lat w szczecińskiej Trafostacji Sztuki – mówi Wiktoria Rogaczewska, przewodnicząca Komisji do spraw Kultury.- Pan dyrektor Stanisław Ruksza zaprosił tam innych twórców sztuki współczesnej, m.in. przewodniczyła tej radzie Anda Rottenberg, czyli taka osoba uznana w kraju. W przypadku teatrów mogą to być inni aktorzy czy teatrolodzy - mówi Rogaczewska.- Myślę, że będziemy jako klub wnioskować, żeby ta zmiana w budżecie miała miejsce w tym roku. I nie ma tu na co czekać. Skoro zabieramy obowiązki, to zabieramy te środki, bo trzeba te obowiązki sfinansować w innym miejscu. Tu nie ma co się bać, tu trzeba po prostu działać. Czas leci, trzeba robić swoje - mówi Słowik.Zmiany statutowe w dziewięciu jednostkach kultury Szczecina wejdą w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.