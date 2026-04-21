Powstaną nowe organy doradcze ws. szczecińskiej kultury

Zmiany w statutach dziewięciu jednostek kultury, które podlegają prezydentowi Szczecina, zostały przyjęte przez Radę Miasta.
Wprowadzono do nich między innymi zapisy powołujące organy doradcze, czyli zespoły konsultacyjne. Taki zespół działa od kilku lat w szczecińskiej Trafostacji Sztuki – mówi Wiktoria Rogaczewska, przewodnicząca Komisji do spraw Kultury.
- Pan dyrektor Stanisław Ruksza zaprosił tam innych twórców sztuki współczesnej, m.in. przewodniczyła tej radzie Anda Rottenberg, czyli taka osoba uznana w kraju. W przypadku teatrów mogą to być inni aktorzy czy teatrolodzy - mówi Rogaczewska.
- Myślę, że będziemy jako klub wnioskować, żeby ta zmiana w budżecie miała miejsce w tym roku. I nie ma tu na co czekać. Skoro zabieramy obowiązki, to zabieramy te środki, bo trzeba te obowiązki sfinansować w innym miejscu. Tu nie ma co się bać, tu trzeba po prostu działać. Czas leci, trzeba robić swoje - mówi Słowik.
Zmiany statutowe w dziewięciu jednostkach kultury Szczecina wejdą w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Szersze zmiany statutowe dotyczyły Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Z jej statutu wykreślono promocję i wsparcie marketingowe miasta. To pokłosie niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wskazano w nim m.in., że "promocja jest zadaniem własnym gminy" i podmiot zewnętrzny, jakim jest agencja, nie może się tym zajmować.
Zwolennikiem tych zmian, w tym szybkiego przekazania środków finansowych innemu podmiotowi, był radny Przemysław Słowik.
