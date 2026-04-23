Nowa zieleń na Placu Orła Białego

Na Placu Orła Białego pojawiły się nowe drzewa i rośliny ozdobne. To tylko część planowanej zieleni.

Posadzonych będzie 14 drzew i ponad 16 tysięcy ozdobnych roślin zielnych - krzewinek, traw, bylin i roślin cebulkowych. Różnorodność gatunków pozwoli na podziwianie kwitnących roślin od wiosny do jesieni.Nasadzenia są częścią inwestycji prowadzonej na placu Orła Białego, w ramach której przebudowane zostaną nawierzchnia placu i fragmenty sąsiadujących ulic. Na placu pojawi się monitoring, nowe oświetlenie, ogródki kawiarniane, a także mała scena umożliwiająca organizację kameralnych wydarzeń.Ruch samochodowy ma zostać ograniczony do minimum, dzięki czemu piesi i rowerzyści będą mogli poruszać się bardziej swobodnie.