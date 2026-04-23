Zatwierdzono listę kąpielisk w Świnoujściu

Kąpielisko Uznam, Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Plażowicze mogą planować wakacje. Radni Świnoujścia oficjalnie zatwierdzili listę kąpielisk, które będą strzeżone w sezonie letnim 2026.
Bezpieczne plaże będą czekać na mieszkańców i turystów w czterech głównych lokalizacjach przy ul. Bałtyckiej, główne kąpielisko Uznam, rejon Interferie oraz kąpielisko w Przytorze, informuje Michał Ruciak, dyrektor OSiR "Wyspiarz" w Świnoujściu.

- Kąpieliska mamy tak samo jak w poprzednich latach, czyli mamy siedem wież ratowniczych, cztery na naszej głównej plaży na samym środku plus dwie skrajne. Każda wieża obsługuje około 100 metrów. Tak samo mamy jedną wieżę na drugiej stronie, tak jak było do tej pory - mówi Ruciak.

Większość strzeżonych miejsc będzie działać od końca czerwca do końca sierpnia.

- Główne kąpielisko w tym roku od 20 czerwca do 6 września, a dwa skrajne kąpieliska na Uznamie i na Przytorze od 27 czerwca do 31 sierpnia - dodaje dyrektor "Wyspiarza'.

Świnoujskie kąpieliska będzie strzegło łącznie 35 ratowników.

Najczęściej czytane

  1. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od 19 kwietnia oglądane 5044 razy)
  2. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od 20 kwietnia oglądane 4479 razy)
  3. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od przedwczoraj oglądane 3985 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od przedwczoraj oglądane 3599 razy)
  5. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od 20 kwietnia oglądane 3502 razy)
radioszczecin.tv

Park Chopina wkrótce zyska nową siłownię pod chmurką [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spór o dostęp do miejskich boisk w Szczecinie. Mieszkańcy chcą zmian w regulaminie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Leonard Rozenberg
Zwodowano drugi moduł doku w Stoczni "Wulkan" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Olech
Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty