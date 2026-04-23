Zatwierdzono listę kąpielisk w Świnoujściu

Plażowicze mogą planować wakacje. Radni Świnoujścia oficjalnie zatwierdzili listę kąpielisk, które będą strzeżone w sezonie letnim 2026.

Bezpieczne plaże będą czekać na mieszkańców i turystów w czterech głównych lokalizacjach przy ul. Bałtyckiej, główne kąpielisko Uznam, rejon Interferie oraz kąpielisko w Przytorze, informuje Michał Ruciak, dyrektor OSiR "Wyspiarz" w Świnoujściu.- Kąpieliska mamy tak samo jak w poprzednich latach, czyli mamy siedem wież ratowniczych, cztery na naszej głównej plaży na samym środku plus dwie skrajne. Każda wieża obsługuje około 100 metrów. Tak samo mamy jedną wieżę na drugiej stronie, tak jak było do tej pory - mówi Ruciak.Większość strzeżonych miejsc będzie działać od końca czerwca do końca sierpnia.- Główne kąpielisko w tym roku od 20 czerwca do 6 września, a dwa skrajne kąpieliska na Uznamie i na Przytorze od 27 czerwca do 31 sierpnia - dodaje dyrektor "Wyspiarza'.Świnoujskie kąpieliska będzie strzegło łącznie 35 ratowników.