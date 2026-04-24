Uczniowie mają swoją strefę ciszy [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Potrzebują tej przestrzeni, bo jak sami twierdzą mierzą się z dużym przebodźcowaniem. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie mogą korzystać ze specjalnej sali nazwanej „Strefą ciszy”.
W środku czekają na nich wygodne kanapy i inne akcesoria, które pomagają ochłonąć i zrelaksować się pomiędzy zajęciami. - Znam osoby, które na przerwie biorą sobie stoliki i grają w karty i jest dla nich za głośno, a tutaj może być super przestrzeń. - Jako samorząd uczniowski mieliśmy bardzo duży wkład, na przykład na regulamin, co tam jest napisane, jest skonstruowany właśnie przez nas. - Kącik ciszy bardzo pomaga z koncentracją, bo hałas nie da się ukryć, burzy tą koncentrację i też powoduje zmęczenie, a w takim kąciku ciszy uczniowie mogą skupić się, spokojnie pomyśleć, czy po prostu odpocząć. - Myślę, że teraz, gdy jest otwarty, to więcej osób będzie miało miejsce, gdzie mogą spokojnie sobie poczytać - mówią uczniowie.

Dyrektor placówki Bogdan Chęć przyznaje, że pomieszczenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. - Obawiam się nadmiaru chętnych do skorzystania, bo atrakcyjność tego pomieszczenia już sama w sobie zachęca. Nie tylko tych, którzy rzeczywiście mają taką potrzebę i konieczność. Myślę, że z biegiem czasu też będziemy się uczyć, jak korzystać z tego - mówi Chęć.

Powstanie „Strefy ciszy” było możliwe, dzięki pozyskanym środkom ze specjalnego programu ogłoszonego przez zarząd województwa.

Udział w nim mogły wziąć szkoły z całego regionu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najczęściej czytane

  1. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od 19 kwietnia oglądane 5144 razy)
  2. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od 20 kwietnia oglądane 4736 razy)
  3. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od 21 kwietnia oglądane 4146 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od 21 kwietnia oglądane 3726 razy)
  5. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od 20 kwietnia oglądane 3604 razy)
radioszczecin.tv

Ogród na dachu. Mieszkańcy zdecydują, co posadzą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi prezentowali piosenki i tańce ludowe inspirowane różnymi regionami Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Raczek
Park Chopina wkrótce zyska nową siłownię pod chmurką [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spór o dostęp do miejskich boisk w Szczecinie. Mieszkańcy chcą zmian w regulaminie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Leonard Rozenberg

Najnowsze podcasty