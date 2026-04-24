Uczniowie mają swoją strefę ciszy [ZDJĘCIA]

Potrzebują tej przestrzeni, bo jak sami twierdzą mierzą się z dużym przebodźcowaniem. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie mogą korzystać ze specjalnej sali nazwanej „Strefą ciszy”.

W środku czekają na nich wygodne kanapy i inne akcesoria, które pomagają ochłonąć i zrelaksować się pomiędzy zajęciami. - Znam osoby, które na przerwie biorą sobie stoliki i grają w karty i jest dla nich za głośno, a tutaj może być super przestrzeń. - Jako samorząd uczniowski mieliśmy bardzo duży wkład, na przykład na regulamin, co tam jest napisane, jest skonstruowany właśnie przez nas. - Kącik ciszy bardzo pomaga z koncentracją, bo hałas nie da się ukryć, burzy tą koncentrację i też powoduje zmęczenie, a w takim kąciku ciszy uczniowie mogą skupić się, spokojnie pomyśleć, czy po prostu odpocząć. - Myślę, że teraz, gdy jest otwarty, to więcej osób będzie miało miejsce, gdzie mogą spokojnie sobie poczytać - mówią uczniowie.



Dyrektor placówki Bogdan Chęć przyznaje, że pomieszczenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. - Obawiam się nadmiaru chętnych do skorzystania, bo atrakcyjność tego pomieszczenia już sama w sobie zachęca. Nie tylko tych, którzy rzeczywiście mają taką potrzebę i konieczność. Myślę, że z biegiem czasu też będziemy się uczyć, jak korzystać z tego - mówi Chęć.



Powstanie „Strefy ciszy” było możliwe, dzięki pozyskanym środkom ze specjalnego programu ogłoszonego przez zarząd województwa.



Udział w nim mogły wziąć szkoły z całego regionu.



