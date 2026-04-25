IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju

Region Polska Agencja Prasowa

źródło: https://x.com/IMGWmeteo
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I i II stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim i zachodniopomorskim oraz I stopnia w woj. warmińsko-mazurskim. Dla rejonu wybrzeża wydano również alert RCB.
Ostrzeżenia II stopnia obejmuje północną część województwa pomorskiego i północno-wschodnią województwa zachodniopomorskiego. Średnia prędkość wiatru na tych obszarach wyniesie do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.
Alertem I stopnia objęto pozostałą część Pomorza oraz rejon od północnego zachodu po wschodnią część województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje również na północno-zachodnich krańcach województwa warmińsko-mazurskiego. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h.

W sobotę obowiązuje również alert Rządowego centrum bezpieczeństwa wysłany do odbiorców w północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - ostrzega RCB.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

