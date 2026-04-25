Trzeci etap budowy rowerowej trasy Blue Velo

To ponad 2-kilometrowy odcinek między miejscowościami Modrzewie i Goleniów. Powstaje wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 111 i jest łącznikiem między Goleniowem i istniejącą już trasą Blue Velo.
Droga rowerowa będzie miała szerokości 2,5 metra i nawierzchnię bitumiczną. Dodatkowo w ramach zadania zostanie oznakowana. Trasa powinna być gotowa pod koniec lipca.
Blue Velo to trasa północ-południe, która biegnie wzdłuż Odry i granicy polsko-niemieckiej, łączy Wybrzeże z Kostrzynem nad Odrą.
Inwestycja jest współfinansowana z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
