Pożar tartaku pod Stargardem [ZDJĘCIA]

Płonie tartak w miejscowości Dalewo pod Stargardem.
- Na miejscu w tej chwili działa 10 zastępów straży pożarnej, w tym trzy zastępy z JRG Stargard - mówi mł. bryg. Paweł Różański, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Stargardzie: - Na tą chwilę pożar jest jeszcze nieopanowany. Strażacy działają w zabezpieczeniu.
Ze względu na akcję gaśniczą na krajowej "dwudziestce" obowiązuje ruch wahadłowy.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
