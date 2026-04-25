Pożar tartaku pod Stargardem [ZDJĘCIA]

Płonie tartak w miejscowości Dalewo pod Stargardem.

- Na miejscu w tej chwili działa 10 zastępów straży pożarnej, w tym trzy zastępy z JRG Stargard - mówi mł. bryg. Paweł Różański, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Stargardzie: - Na tą chwilę pożar jest jeszcze nieopanowany. Strażacy działają w zabezpieczeniu.



Ze względu na akcję gaśniczą na krajowej "dwudziestce" obowiązuje ruch wahadłowy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas