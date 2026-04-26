Cykliczna wystawa makiet kolejowych "Kolej na Przecław" [ZDJĘCIA]

Trwa kolejna edycja wystawy makiet kolejowych "Kolej na Przecław". Odbywa się - tradycyjnie - w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

Sobotni wieczór był tam wyjątkowy.



- W tym roku wymyśliliśmy taki projekt jak Nocny Kurs, czyli o godz. 21 uruchomiliśmy nocne oświetlenie i w takiej klimatycznej atmosferze udało nam się zaprezentować to wszystko - powiedział Kacper Kuczera z Zachodniopomorskiego Klubu Miłośników Kolei.



- Przyjechałem ze stacją Nojewo. Można zobaczyć wioskowe klimaty - wskazał Marcin Walczak z Zielonej Góry.



- Nasi synowie są fanami kolei, a nas fascynują te wszystkie makiety, tam są takie urocze krówki, pastwisko jak żywe... - dodała jedna z uczestniczek spotkania.



Poza pociągami - na wystawie - można także podziwiać miniaturowe modele szczecińskich autobusów.



"Kolej na Przecław" - dla zwiedzających - otworzy się w niedzielę w godzinach 12-17.



