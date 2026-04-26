Radio Szczecin
Rozpoczęcie sezonu z Klasycznym Szczecinem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Garbusy, Maluchy czy stare Fiaty. Prawie 400 perełek motoryzacji zaparkowało na szczecińskiej Łasztowni.
Rozpoczął się tam sezon Klasycznego Szczecina. To cykliczne wydarzenie, podczas którego mieszkańcy mogą podziwiać zabytkowe i odrestaurowane samochody.

- Naprawdę nostalgia przychodzi. Skoda 105, na której uczyłem się jeździć - mówił uczestnik wydarzenia.

- Mnie się naprawdę podobają te stare samochody. One mają w sobie taką duszę, te stare Mercedesy. Zresztą wszystkie stare auta są ładne - dodała inna uczestniczka.

- Tam takie amerykańskie wozy są. Tutaj też taka niby symulacja policjanta, policję amerykańską. Starzy ludzie pamiętają. - Piękne Fiaty, piękne Mercedesy, także jesteśmy naprawdę zadowoleni. - Sami byśmy chcieli wystawić - mówili uczestnicy wydarzenia.

- Przekrój jest poniżej 90. roku w dół, czyli 80., 70., 60., 50., 30. nawet. Najstarsze auto jest z 30. roku, także jest bardzo dużo ciekawych pojazdów, które można zobaczyć dzisiaj u nas - mówił Mateusz Borskowicz, Klasyczny Szczecin.

Kolejne wydarzenie planowane jest na 9 maja.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
To cykliczne wydarzenie, podczas którego mieszkańcy mogą podziwiać zabytkowe i odrestaurowane samochody.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

