Na drodze wojewódzkiej nr 163 będzie bezpieczniej [ZDJĘCIA]

Rozpoczyna się kolejny remont w Dygowie, w powiecie kołobrzeskim. Chodzi o drogę wojewódzką nr 163.
Rozpoczynają się prace przy liczącym blisko 1,5 km odcinku w centrum Dygowa. Kluczowym elementem inwestycji będzie stworzenie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową prowadzącą do Ustronia Morskiego.
Wicemarszałkini województwa Anna Bańkowska mówi, że to rozwiązanie usprawni ruch w Dygowie.
- Na pewno ono ułatwi wszystkim użytkownikom komunikację. Jest to bardzo ruchliwa droga - mówi Bańkowska.
Mieszkańcy Dygowa wskazują, że jest to oczekiwana przez nich zmiana.
- Wszystko tutaj prowadzi nad morze, także jest bardzo straszny ruch. - To bezpieczeństwo jest takie na pograniczu - mówią mieszkańcy.
Prace kosztują ponad 5,2 mln zł i potrwają do końca roku. Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiada kolejny etap remontu drogi wojewódzkiej na odcinku od Kołobrzegu do Dygowa. Przetarg na to zadania ma zostać ogłoszony na początku maja.
Edycja tekstu: Michał Król