Na drodze wojewódzkiej nr 163 będzie bezpieczniej [ZDJĘCIA]

Rozpoczyna się kolejny remont w Dygowie, w powiecie kołobrzeskim. Chodzi o drogę wojewódzką nr 163.

Edycja tekstu: Michał Król

Rozpoczynają się prace przy liczącym blisko 1,5 km odcinku w centrum Dygowa. Kluczowym elementem inwestycji będzie stworzenie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową prowadzącą do Ustronia Morskiego.Wicemarszałkini województwa Anna Bańkowska mówi, że to rozwiązanie usprawni ruch w Dygowie.- Na pewno ono ułatwi wszystkim użytkownikom komunikację. Jest to bardzo ruchliwa droga - mówi Bańkowska.Mieszkańcy Dygowa wskazują, że jest to oczekiwana przez nich zmiana.- Wszystko tutaj prowadzi nad morze, także jest bardzo straszny ruch. - To bezpieczeństwo jest takie na pograniczu - mówią mieszkańcy.Prace kosztują ponad 5,2 mln zł i potrwają do końca roku. Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiada kolejny etap remontu drogi wojewódzkiej na odcinku od Kołobrzegu do Dygowa. Przetarg na to zadania ma zostać ogłoszony na początku maja.