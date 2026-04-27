Brazylia w centrum Szczecina. Trwa Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Brazylijskie tamburyny, werble, grzechotki i bębny - wybrzmiały na warsztatach brazylijskich rytmów. W Szczecinie rozpoczął się III Międzynarodowy Festiwal Dobrego Rytmu.
Adepci Akademii Sztuki w Szczecinie szkolili swoje umiejętności w tej dziedzinie pod okiem mistrzów.

- Ja ogólnie jestem mega zainteresowany sambą jako inną sztuką perkusyjną, no i mam nadzieję, że Amoy Ribas pokaże nam, jak poczuć energię tamtych rejonów i będziemy mogli wspólnie z nimi pograć - mówi uczestnik.

- Dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami. Pochodzę z Brazylii, stamtąd wywodzą się moje korzenie. Wychowałem się w tej części kraju, gdzie ludzie grają na specyficznych bębnach. Dało mi to pasję i możliwość rozwijania swoich umiejętności. Perkusja jest dla mnie wszystkim - dodaje Amoy Ribas, muzyk i perkusista.

- Ta przestrzeń muzyki brazylijskiej jest bardzo szeroka i można by tu wpaść i się zagubić. Staramy się więc poszerzać nasze zasoby informacji i inspirować się tą etnicznością - podkreśla Rafał Krzanowski z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Festiwal potrwa do 30 kwietnia, program festiwalu można sprawdzić na stronie organizatora.

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
