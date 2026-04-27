Szczecińskie dęby stały się symbolem i zyskały nazwę [ZDJĘCIA]

Te dwa drzewa mają być symbolem troski o zdrowie i przyszłość kolejnych pokoleń. Mowa o dębach szypułkowych, które otrzymały nazwę "Rotarianie".

- Informacja o tym, że w Polsce, w Szczecinie jest takie drzewo, dotrze na pewno do większości Rotary. Ta organizacja niesie dobro. Stypendia, ochrona środowiska, studnie w Etiopii, w Afryce i współpraca międzynarodowa - dodaje Maciej Krzeptowski, Rotary Club Szczecin.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Znajdują się na Placu Zwycięstwa przy Bramie Portowej w Szczecinie. To pierwsze na świecie pomniki przyrody o tej nazwie.- To jest, jak się zdążyliśmy zorientować, pierwszy przypadek objęcia patronatem pomników przyrody przez Klub Rotary - podkreśla Zbigniew Nagay, prezydent Rotary Club Szczecin.Rotary International to jedna z największych organizacji humanitarnych świata, zrzeszająca ponad 1,2 mln osób w ponad 200 krajach.