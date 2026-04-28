Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Rozpoczął się sezon działkowy. Mieszkańcy Świnoujścia ruszyli po sadzonki [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Muszą cieszyć oko, być smaczne i odporne na niepogodę - to główne kryteria, jakimi kierują się klienci świnoujskiego targowiska, kupując sadzonki.
Wraz ze zbliżającą się majówką, ruszył sezon działkowy. Świnoujścianie ruszyli na stoiska ogrodnicze.

- Pomidory, ogórki, warzywa. Raczej do szklarni, do tunelu. - Pomidory zasadziliśmy, też w kierunku tym, żeby było nasze i żeby smakowało i też ładnie wyglądało na balkonie. - Sadzonki pomidorów trochę kupują, selery, poziomka, truskawka. - Jest klientów troszkę, raz mniej, raz więcej. - Kochane brateczki, cieszą oko. - Idzie majóweczka, więc na balkonik, kawka i słoneczko - mówią klienci i handlujący.

Przypominamy, że rośliny wrażliwe na przymrozki lepiej sadzić w gruncie dopiero po Zimnej Zośce, czyli po 15 maja.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Wraz ze zbliżającą się majówką, ruszył sezon działkowy. Świnoujścianie, ruszyli na stoiska ogrodnicze.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Zobacz
Zobacz
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty