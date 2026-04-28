Rozpoczął się sezon działkowy. Mieszkańcy Świnoujścia ruszyli po sadzonki [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Muszą cieszyć oko, być smaczne i odporne na niepogodę - to główne kryteria, jakimi kierują się klienci świnoujskiego targowiska, kupując sadzonki.

Wraz ze zbliżającą się majówką, ruszył sezon działkowy. Świnoujścianie ruszyli na stoiska ogrodnicze.



- Pomidory, ogórki, warzywa. Raczej do szklarni, do tunelu. - Pomidory zasadziliśmy, też w kierunku tym, żeby było nasze i żeby smakowało i też ładnie wyglądało na balkonie. - Sadzonki pomidorów trochę kupują, selery, poziomka, truskawka. - Jest klientów troszkę, raz mniej, raz więcej. - Kochane brateczki, cieszą oko. - Idzie majóweczka, więc na balkonik, kawka i słoneczko - mówią klienci i handlujący.



Przypominamy, że rośliny wrażliwe na przymrozki lepiej sadzić w gruncie dopiero po Zimnej Zośce, czyli po 15 maja.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski