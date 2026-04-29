Zagrożenie pożarowe w lasach. Ogłoszono najwyższy stopień

Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w zachodniopomorskich lasach.

- Od początku roku doszło do ponad stu pożarów. Najwiecej było ich w Nadleśnictwie Kliniska - mówi rzeczniczka Lasów Państwowych w Szczecinie Jolanta Sojka. - W 35 nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie od początku roku wybuchło 114 pożarów, z czego 30 w Nadleśnictwie Kliniska. Tylko w pięciu nadleśnictwach nie odnotowaliśmy żadnego pożaru.



- Susza hydrologiczna, wiatr i człowiek są główną przyczyną pojawienia się ognia - dodaje Sojka. - Rzucony na przykład niedopałek papierosa, może być zarzewiem dużego pożaru. Tu wystarczy iskierka rzucona na suchy grunt.



Służby apelują o czujność i w przypadku zagrożenia pożarem - o niezwłoczny telefon pod numer alarmowy 112.



