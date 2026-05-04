100 tysięcy złotych na świnoujskie zabytki

100 tys. zł. Tyle samorząd Świnoujścia przeznaczy na projekty renowacji miejskich zabytków. Dokumentacja będzie pierwszym krokiem do przywrócenia historycznym miejscom dawnego blasku.

Wojciech Basałygo z świnoujskiego magistratu informuje, że 70 ze 100 tys. przeznaczone zostaną na ratowanie niedostępnej do tej pory dla mieszkańców wieży przy porcie jachtowym.- W tej chwili jest to obiekt nieużytkowany, on jest specjalnie zabezpieczony. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym wewnątrz. Nadaje się do tego, żeby w przyszłości na przykład posłużył jako punkt widokowy - mówi Basałygo.Odnowienia ogrodzenia i ogólnej rewitalizacji doczeka się także zabytkowy ewangelicki cmentarz.- Na wyspie Karsibur. Mamy pięknie zachowany cmentarzyk. 30 tysięcy złotych pozwoli na to, żeby sporządzić dokumentację konserwatorską - dodaje Basałygo.Środki na dokumentację pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego. Projekty to pierwszy krok do odnowienia zabytków.