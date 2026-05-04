100 tysięcy złotych na świnoujskie zabytki

Region Joanna Maraszek

100 tys. zł. Tyle samorząd Świnoujścia przeznaczy na projekty renowacji miejskich zabytków. Dokumentacja będzie pierwszym krokiem do przywrócenia historycznym miejscom dawnego blasku.
Wojciech Basałygo z świnoujskiego magistratu informuje, że 70 ze 100 tys. przeznaczone zostaną na ratowanie niedostępnej do tej pory dla mieszkańców wieży przy porcie jachtowym.

- W tej chwili jest to obiekt nieużytkowany, on jest specjalnie zabezpieczony. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym wewnątrz. Nadaje się do tego, żeby w przyszłości na przykład posłużył jako punkt widokowy - mówi Basałygo.

Odnowienia ogrodzenia i ogólnej rewitalizacji doczeka się także zabytkowy ewangelicki cmentarz.

- Na wyspie Karsibur. Mamy pięknie zachowany cmentarzyk. 30 tysięcy złotych pozwoli na to, żeby sporządzić dokumentację konserwatorską - dodaje Basałygo.

Środki na dokumentację pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego. Projekty to pierwszy krok do odnowienia zabytków.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

