Ekopark został zdewastowany przez wandali [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowy ekopark przy ulicy Złotowskiej padł ofiarą wandali. Wykonany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego park pokryty został niebieską farbą.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Zniszczone zostały tablice informacyjne, ławki czy altana wypoczynkowa. Mieszkańcy nie kryją oburzenia i sugerują montaż kamer.- No wandalizm, no nic innego, głupota po prostu, bo robią coś dla ludzi, a oni to niszczą. -Tak dobrze, że przez te pół roku jeszcze się jakoś uchowało, bo można było przewidzieć, że wandale zdewastują. - Monitoring, ale to kosztowne jest. - No wstyd, no po prostu wstyd, że takie miejsce zostało zniszczone w tak krótkim czasie. - No szczerze mówiąc tylko kamery, bo tak to nikogo nie złapie - mówili Szczecinianie.Miasto szacuje koszt zniszczeń, a naprawa może kosztować nawet kilka tysięcy złotych - mówi wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Dodaje, że na ten moment miasto nie planuje montowania kamer na placu.- Oczywiście ta sprawa zostanie zgłoszona do odpowiednich służb w celu poszukiwania właśnie tutaj sprawcy. Trzeba wziąć pod uwagę, że musielibyśmy omonitorować całe nasze miasto, każdy park, każdą ławkę, więc tutaj jakby efektywność tego działania za każdym razem będziemy oceniać - powiedział wiceprezydent.Ekopark przy ulicy Złotowskiej powstał we wrześniu 2025 roku. Zasadzono tam 200 drzew i kilka tysięcy krzewów. Są tam też budki dla ptaków czy strefa relaksu i wypoczynku dla mieszkańców.