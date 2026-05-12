Ekopark został zdewastowany przez wandali [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Nowy ekopark przy ulicy Złotowskiej padł ofiarą wandali. Wykonany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego park pokryty został niebieską farbą.
Zniszczone zostały tablice informacyjne, ławki czy altana wypoczynkowa. Mieszkańcy nie kryją oburzenia i sugerują montaż kamer.

- No wandalizm, no nic innego, głupota po prostu, bo robią coś dla ludzi, a oni to niszczą. -Tak dobrze, że przez te pół roku jeszcze się jakoś uchowało, bo można było przewidzieć, że wandale zdewastują. - Monitoring, ale to kosztowne jest. - No wstyd, no po prostu wstyd, że takie miejsce zostało zniszczone w tak krótkim czasie. - No szczerze mówiąc tylko kamery, bo tak to nikogo nie złapie - mówili Szczecinianie.

Miasto szacuje koszt zniszczeń, a naprawa może kosztować nawet kilka tysięcy złotych - mówi wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Dodaje, że na ten moment miasto nie planuje montowania kamer na placu.

- Oczywiście ta sprawa zostanie zgłoszona do odpowiednich służb w celu poszukiwania właśnie tutaj sprawcy. Trzeba wziąć pod uwagę, że musielibyśmy omonitorować całe nasze miasto, każdy park, każdą ławkę, więc tutaj jakby efektywność tego działania za każdym razem będziemy oceniać - powiedział wiceprezydent.

Ekopark przy ulicy Złotowskiej powstał we wrześniu 2025 roku. Zasadzono tam 200 drzew i kilka tysięcy krzewów. Są tam też budki dla ptaków czy strefa relaksu i wypoczynku dla mieszkańców.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
