Największym problemem w komunikacji jest brak słuchania

Coraz częściej w rozmowach skupiamy się na odpowiadaniu, zamiast naprawdę słuchać drugiej osoby – mówiła w audycji "Radia Szczecin na Wieczór Agata Baryła", trenerka i wykładowczyni zajmująca się komunikacją interpersonalną.

Jak podkreślała, wiele nieporozumień wynika z emocjonalnych reakcji i zbyt szybkiego oceniania rozmówców, a współczesne rozmowy bardziej przypominają walkę na argumenty niż próbę zrozumienia drugiej strony.- Jesteśmy w takiej kulturze informowania, ale nie pozyskiwania informacji ze świata. To znaczy te informacje, nawet jeżeli je pozyskujemy, to one są po to, abyśmy my mogli już przygotować ripostę, odpowiedzieć. Czyli nie słuchamy do końca - dodała trenerka.Zdaniem Agaty Baryły wiele konfliktów zaczyna się jeszcze zanim rozmowa na dobre się rozwinie.- Nadinterpretujemy intencje rozmówcy. To jest myślę taki podstawowy grzech. To znaczy my słysząc pewne słowa, zdania czy czytając w internecie, nie do końca wiemy jaka historia stoi za tym komentarzem, za tą wypowiedzią, natomiast my już przypisujemy i wiemy lepiej.Ekspertka przypomniała też, że na relacje wpływają nie tylko słowa, ale również drobne gesty, ton głosu czy lekceważące reakcje, które z czasem mogą prowadzić do coraz większych napięć.