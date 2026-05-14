Budowa kolejowej Nadodrzanki nabierze tempa [ZDJĘCIA]

PKP Polskie Linie Kolejowe zmieniają podejście do inwestycji, łączącej województwa dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie.

Część 300-kilometrowego szlaku udało się wyremontować w ramach funduszy KPO, więc kompleksowa przebudowa wszystkich stacji nie będzie potrzebna - tłumaczy Rafał Banaszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Przygotowania Inwestycji.



- Nasze nowe podejście do Nadodrzanki jest takie, żeby osiągnąć efekty w jak najszybszym czasie. Już widzimy budowę terminala głębokowodnego w Świnoujściu, a linia 273, czyli Nadodrzanka, będzie kluczowym elementem i kręgosłupem transportowym, który będzie obsługiwał ten port - dodaje Banaszkiewicz.



Tempo prac w dużej mierze zależy od pozyskiwania decyzji środowiskowych. Planowo inwestycja ma być gotowa na przełomie 2030 i 2031 roku.



