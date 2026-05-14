Dlaczego warto być wolontariuszem? Debata w US [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Jedna decyzja o pomaganiu może zmienić naprawdę wiele" - wokół tej idei toczyła się debata "Why Volunteer?", która odbyła się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Podczas spotkania wolontariusze i uczestnicy projektów międzynarodowych m.in. z Węgier i Francji opowiadali studentom o swoich doświadczeniach, pracy z ludźmi i działaniach społecznych. Pokazywali też, jak wolontariat wygląda w praktyce i co daje młodym osobom poza samą pomocą innym.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, pomoc często zaczyna się od małego kroku. - Ja lubię pomagać, robię to z empatii. - Mi się wydaje, że może i są do tego chętni, ale nie wszyscy wiedzą jak w tym temacie zacząć przygodę. - Jako wolontariusz trzeba mieć takie otwarcie na innych ludzi. - Ludzie to zajęcie bardzo pozytywnie odbierają, ale najważniejsze jest to, że można przy tym też pomagać innym - mówią uczestnicy.

- Idzie nam coraz lepiej. Wśród wolontariuszy są przede wszystkim osoby młode, ale zapraszamy również starsze. Wśród młodych najczęstszą barierą jest strach. A my chcemy budować pewność siebie wśród wolontariuszy, aby rozwijali portfolio swoich umiejętności i czynili dobro - podkreśla Kacper Kubera, współorganizator wydarzenia.

Debata odbywała się w języku angielskim. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie POLITES wspólnie z Kołem Naukowym "Aktywny Dialog Międzynarodowy" w ramach obchodów Roku Wolontariatu 2026.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

