Deszcz odwołał malowanie Trasy Zamkowej [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Deszczowa aura pokrzyżowała plany Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Piątkowe malowanie Trasy Zamkowej w kierunku centrum zostało odwołane.
Jak powiedział rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński, ekipy remontowe czekają na okienko pogodowe.

- Pierwotnie oznakowanie na Trasie Zamkowej miało zostać odnowione do 16 maja, ale przez padające deszcze nie udało się tego zrobić. Sprzęt i ekipy są w gotowości, żeby ruszyć z malowaniem, kiedy tylko warunki będą odpowiednie - dodał Reszczyński.

W wyniku wytarcia farby, szczególnie w nocy i podczas opadów deszczu, linie oddzielające pasy ruchu dla wielu kierowców mogą być słabo widoczne.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
