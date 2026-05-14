Deszcz odwołał malowanie Trasy Zamkowej [ZDJĘCIA]

Deszczowa aura pokrzyżowała plany Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Piątkowe malowanie Trasy Zamkowej w kierunku centrum zostało odwołane.

Jak powiedział rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński, ekipy remontowe czekają na okienko pogodowe.



- Pierwotnie oznakowanie na Trasie Zamkowej miało zostać odnowione do 16 maja, ale przez padające deszcze nie udało się tego zrobić. Sprzęt i ekipy są w gotowości, żeby ruszyć z malowaniem, kiedy tylko warunki będą odpowiednie - dodał Reszczyński.



W wyniku wytarcia farby, szczególnie w nocy i podczas opadów deszczu, linie oddzielające pasy ruchu dla wielu kierowców mogą być słabo widoczne.



