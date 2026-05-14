Sztuka, nauka i wymiana doświadczeń. Rozpoczął się festiwal "Przepływ" [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Szczecinie rozpoczął się Akademicki Festiwalu Sztuki i Nauki "Przepływ". To pierwsza edycja. W programie między innymi wystawy, koncerty czy pokazy filmowe.

- Studenci PUM-u przygotowali szeroko pojętą profilaktykę - od wieku dziecięcego po seniorów. Można przyjść zbadać poziom cukru czy masę ciała - mówi Filip Kurzawa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

- Można sobie na przykład z dzieckiem zbadać stopy na podoskopie. Mamy też warsztaty kulinarne czy strzeleckie - dodaje Dominika Macedońska z Collegium Balticum.

- Sam pomysł festiwalu powstał ze swobodnego przepływu myśli i idei pomiędzy różnymi uczelniami, które reprezentują zupełnie różne dziedziny nauki, a jednak udaje nam się świetnie współpracować i tego typu inicjatywy tworzyć - tłumaczy Maciej Mizgalski, koordynator festiwalu "Przepływ".