Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Sztuka, nauka i wymiana doświadczeń. Rozpoczął się festiwal "Przepływ" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W Szczecinie rozpoczął się Akademicki Festiwalu Sztuki i Nauki "Przepływ". To pierwsza edycja. W programie między innymi wystawy, koncerty czy pokazy filmowe.
Uczelnie i ich studenci pokażą to, co mają najlepsze na wydziałach, a uczestnicy będą mogli swobodnie "przepływać" z miejsca na miejsce.

- Studenci PUM-u przygotowali szeroko pojętą profilaktykę - od wieku dziecięcego po seniorów. Można przyjść zbadać poziom cukru czy masę ciała - mówi Filip Kurzawa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

- Można sobie na przykład z dzieckiem zbadać stopy na podoskopie. Mamy też warsztaty kulinarne czy strzeleckie - dodaje Dominika Macedońska z Collegium Balticum.

- Sam pomysł festiwalu powstał ze swobodnego przepływu myśli i idei pomiędzy różnymi uczelniami, które reprezentują zupełnie różne dziedziny nauki, a jednak udaje nam się świetnie współpracować i tego typu inicjatywy tworzyć - tłumaczy Maciej Mizgalski, koordynator festiwalu "Przepływ".

Plan wydarzeń dostępny na stronie organizatora.
Relacja Weroniki Łyczywek
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od dzisiaj oglądane 5861 razy)
  2. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od 11 maja oglądane 4105 razy)
  3. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od 09 maja oglądane 2998 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od wczoraj oglądane 1887 razy)
  5. Kołobrzeg. Amunicja na plaży
    (od 08 maja oglądane 1584 razy)
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sztuka, nauka i wymiana doświadczeń. Rozpoczął się festiwal "Przepływ" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński adwokat uciekał przed policją, został złapany przez "łowców głów"
Infrastruktura na przystankach kolejowych na prawym brzegu Szczecina na finiszu remontu
Na Starkiewicza przy szpitalu powstaną miejsca parkingowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Pluto-Prądzyński
Arkadiusz Marchewka

Najnowsze podcasty