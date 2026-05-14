Będzie bezpieczniej na zachodniopomorskim wybrzeżu

Świnoujście.

Flotę ratowników w Świnoujściu zasiliła nowoczesna łódź motorowa. Jednostka została zaprojektowana specjalnie z myślą o trudnych warunkach sztormowych na Bałtyku.

Ta maszyna nie boi się sztormu. Silny napęd, pancerny kadłub i potężny silnik zaburtowy oznaczają jedno: ratownicy dotrą do tonącego w kilka chwil, nawet przy skrajnie wysokiej fali mówi Michał Ruciak, dyrektor OSIR Świnoujście.



- Zakupiliśmy nową łódź, jest na 6-7 osób, bardzo zwrotna, z wytrzymałego materiału, przez to też nie jest tak ciężka. Może więc działać w sytuacjach kryzysowych, nawet przy ostrym wietrze czy dużym falowaniu - dodaje Ruciak.



Tłumaczy, że na pokładzie jest pełen pakiet ratunkowy. - Na pewno będzie to duża pomoc, bo łódź będzie cały czas przy wodzie, ratownicy więc w każdym momencie będą mogli z niej skorzystać, by szybko komuś pomóc - podkreśla Ruciak.



Świnoujska plaża będzie strzeżona wraz z rozpoczęciem wakacji.



