Łacha na Parsęcie w Kołobrzegu po wielu latach zniknie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Problem na kołobrzeskim odcinku Parsęty ma zostać rozwiązany po 15 latach. Chodzi o łachę, czyli przymulisko, które utworzyło się na rzece w 2011 roku.

Miasto latami próbowało ustalić przyczynę powstania niechcianej wyspy na rzece. Urzędnicy nawoływali także Wody Polskie do jej usunięcia.



W czwartek w Kołobrzegu pojawił się Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego, by ogłosić, że Wody Polskie otrzymały decyzję środowiskową i są gotowe do usunięcia problemu.



- Zapewniliśmy finansowanie tego zadania na 2 miliony złotych i rozpoczynamy postępowanie przetargowe. Prace będą prowadzone głównie w sezonie wakacyjnym - dodał Balcerowicz.



Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu zadeklarowała współpracę przy realizacji prac w sąsiedztwie istotnych dróg prowadzących do centrum miasta.



- Zrobimy wszystko, żeby te uciążliwości komunikacyjne, które na pewno wystąpią - nie ma co się oszukiwać - były jak najmniejsze - podkreśliła Mieczkowska.



Wszystkie prace powinny zostać wykonane najpóźniej do 30 września.



Autorka edycji: Joanna Chajdas