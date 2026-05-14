Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Łacha na Parsęcie w Kołobrzegu po wielu latach zniknie

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Problem na kołobrzeskim odcinku Parsęty ma zostać rozwiązany po 15 latach. Chodzi o łachę, czyli przymulisko, które utworzyło się na rzece w 2011 roku.
Miasto latami próbowało ustalić przyczynę powstania niechcianej wyspy na rzece. Urzędnicy nawoływali także Wody Polskie do jej usunięcia.

W czwartek w Kołobrzegu pojawił się Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego, by ogłosić, że Wody Polskie otrzymały decyzję środowiskową i są gotowe do usunięcia problemu.

- Zapewniliśmy finansowanie tego zadania na 2 miliony złotych i rozpoczynamy postępowanie przetargowe. Prace będą prowadzone głównie w sezonie wakacyjnym - dodał Balcerowicz.

Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu zadeklarowała współpracę przy realizacji prac w sąsiedztwie istotnych dróg prowadzących do centrum miasta.

- Zrobimy wszystko, żeby te uciążliwości komunikacyjne, które na pewno wystąpią - nie ma co się oszukiwać - były jak najmniejsze - podkreśliła Mieczkowska.

Wszystkie prace powinny zostać wykonane najpóźniej do 30 września.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od dzisiaj oglądane 5861 razy)
  2. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od 11 maja oglądane 4105 razy)
  3. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od 09 maja oglądane 2998 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od wczoraj oglądane 1887 razy)
  5. Kołobrzeg. Amunicja na plaży
    (od 08 maja oglądane 1584 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sztuka, nauka i wymiana doświadczeń. Rozpoczął się festiwal "Przepływ" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński adwokat uciekał przed policją, został złapany przez "łowców głów"
Infrastruktura na przystankach kolejowych na prawym brzegu Szczecina na finiszu remontu
Na Starkiewicza przy szpitalu powstaną miejsca parkingowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Pluto-Prądzyński
Arkadiusz Marchewka

Najnowsze podcasty