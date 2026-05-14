Świnoujście walczy z dzikimi kempingami

Wojna Świnoujścia z dzikim kempingiem wchodzi w kolejny etap. Na miejskich parkingach masowo pojawiają się nowe bramownice, które mają fizycznie zablokować wjazd autom caravaningowym.

Bramownice w Świnoujściu nie są nowością. Na części parkingów, stanęły w ubiegłym roku. W tym pojawiły w nowych lokalizacjach, informuje Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.



- Bramownice mają ograniczać wjazd pojazdów, które są nieco wyższe, na przykład kampery. Na dużym parkingu przy ulicy Bałtyckiej to może zaskoczyć niektórych kierowców, dlatego że w tym miejscu właśnie są bramownice - dodaje Basałygo.



Równocześnie zapewnia, że miasto na caravaning się nie zamyka. - Bardzo zapraszamy użytkowników kamperów, bo wiemy, że to popularny sposób podróżowania po Polsce, ale dla nich mamy dedykowane miejsca. To jest m.in. port jachtowy czy kemping przy ulicy Słowackiego - wymienia Basałygo.



Świnoujskie place campingowe są w stanie przyjąć około 360 kamperów równocześnie.



